Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 декабря представили синоптики Казгидромета.

Погоду большей части республики будет определять ложбина Северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды.

Ожидается снег, метель, порывистый ветер, на западе, днем 13, сутки 14 декабря на юге, 14 декабря на юго-востоке страны — осадки (дождь, снег), гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны до 0-8 мороза. На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере до 3-10 мороза, в центре Казахстана до 5-13 мороза, на востоке до 10-20 мороза, на юго-востоке республики до 0-10 мороза, в южных областях до 8 мороза-2 тепла.

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