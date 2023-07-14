Ожидать ли спада жары в Казахстане в эти выходные, рассказали синоптики

В «Казгидромете» рассказали, какая погода ожидает казахстанцев с 15 по 17 июля, сообщает informburo.kz.

«В ближайшие дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Чёрного моря. Он обусловит дождливую погоду на большей части страны, которая будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди», – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков в следующие три дня ожидается:

на севере – повышение температуры до плюс 25-33 градусов;

на северо-западе – от 18-30 до 25-33 градусов выше нуля;

в центре – от плюс 25-33 до 32-39 градусов;

на юге – от 25-35 до 35-42 градусов;

на западе – понижение температуры до 22-35 градусов;

на востоке – 27-35 градусов выше нуля.

На юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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