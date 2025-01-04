В новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадало – 63 человека, в том числе 20 детей. Из них госпитализированы в стационар -12, в том числе детей — 5 и на амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей, сообщают Управления здравоохранения областей и городов республиканского значения и столицы.

В разрезе регионов пострадали: г. Алматы — 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и г.Шымкент по 6 человек, в Актюбинской области — 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению.

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.