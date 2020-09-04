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Озвучен порог достаточности для снятия пенсионных накоплений, начиная от 20 лет

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Министерство труда и социальной защиты РК обнародовало инфографику касательно снятия казахстанцами части пенсионных накоплений на неотложные нужды. В ней представлена детальная информация о пороге достаточности для снятия части пенсионных накоплений казахстанцами в возрасте от 20 лет, передает BaigeNews.kz.

Кто может использовать часть пенсионных накоплений

Использование части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий

Порог достаточности для снятия пенсионных накоплений

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