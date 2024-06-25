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Озвучен прогноз погоды на июль

Фотография для новости Озвучен прогноз погоды на июль

Фото alau.kz

Какая погода ожидает казахстанцев в июле, рассказал первый заместитель генерального директора «Казгидромета» Серик Саиров, сообщает Informburo.kz

«В июле кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром прогнозируются на большей части страны часто в течение месяца. Не исключено выпадение града. На западе и в южных регионах грозовые дожди ожидаются в отдельные дни. В июле жаркая погода будет сменятся более прохладной», – сказал Саиров на брифинге в СЦК.

По его словам, на западе и в южных регионах страны воздух будет прогреваться до +30…+38 градусов, в отдельные дни столбики термометров будут достигать отметки в +40…+45 градусов.

На севере, в центре и на востоке страны температура прогнозируется в пределах +25…+38 градусов.

Как отметил Серик Саиров, площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается.

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