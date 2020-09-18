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Озвучена информация о летальных исходах от пневмонии и коронавируса

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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 6 человек, передает zakon.kz.

От коронавируса умерли 4 человека, от пневмонии — 2.

Всего от коронавируса скончались 1689 человек, от пневмонии со 2 августа — 337 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 835 человека, среди которых 40 детей. В стационарах находится – 1 967 пациент, на амбулаторном уровне – 1 868.
100 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 15– на аппаратах ИВЛ.

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COVID-2019 в Казахстане

107134 - зарегистрированно

101610 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3458 - в Костанайской области

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