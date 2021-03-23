Озвучена новая версия ВОЗ о происхождении коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследуют причины распространения COVID-19 в Ухане, предположили, что причиной пандемии могла стать торговля дикими животными в Китае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Bloomberg, эксперты ВОЗ разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения вируса. Наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса, по мнению экспертов, является торговля дикими животными на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане.

По словам входившего в состав группы экспертов ВОЗ микробиолога из Сиднея Доминика Дуайера, вирус, возможно, мог быть занесен через зараженное животное, которое продали либо на рынке «Хуанань», либо где-то поблизости.

«Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека», — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.

Он добавил, что нынешние данные свидетельствуют о том, что рынок был местом распространения SARS-CoV-2, но не обязательно местом его рождения.

Стоит отметить, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок «Хуанань» исследователи считают маловероятным, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Сомневаются они и в искусственном происхождении вируса, а также в том, что причиной его появления стала лабораторная утечка. По еще одной теории вирус передается через зараженную пищу. Эту гипотезу поддерживают и китайские эксперты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.