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Озвучена реальная зарплата главы Фонда медстрахования РК

pixabay.com

В фонде социального медицинского страхования рассказали о реальной зарплате главы фонда, сообщает informburo.kz

По данным фонда, размер заработной платы председателя правления ФСМС установил совет директоров.

«Зарплата действующего главы правления на минимальном установленном уровне – это 1,39 млн тенге «чистыми», – говорится в сообщении.

Также в фонде объяснили информацию о 93,8 млн тенге, которые получили члены правления организации за прошлый год. В фонде отметили, что размер премии каждого члена правления Фонда соцмедстрахования, включая председателя, постановление правительства ограничивает 10 МЗП (600 тысяч тенге в 2022 году).

«Это вся сумма, предусмотренная к выплате в качестве премии для одного члена правления за год. Никакие другие вознаграждения члены правления не получали. Информация о бонусах и якобы многомиллионных премиях топ-менеджерам ФСМС не соответствует действительности. Указанная в годовом отчёте фонда сумма 93,8 млн тенге – это сумма заработных плат, указанных выше премий, отпускных и лечебных пособий членов правления по итогам 2022 года», – заключили в фонде.

 

 

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