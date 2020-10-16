Озвучены цены на предстоящей сельскохозяйственной ярмарке в Костанае

17 октября в городе Костанай состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов. Обещают, что цены будут ниже рыночных на 15-20%, сообщает alau.kz

Адрес проведения: «Сити-Центр» города Костаная, начало в 9:00 часов.

Наименование продукции Ед. измерения рекомендуемые цены, тенге говядина кг 1800 свинина кг 1600 баранина кг 1800 конина кг 1900 мясо птицы (куры) кг 800 колбаса вареная кг 900-1100 колбаса полукопченая кг 1100-1400 молоко 1,5-2,5% литр 235 масло сливочное кг 2000 яйцо С-1 десяток 290-300 макаронные изделия кг 200 мука высший сорт кг 160 мука первый сорт кг 140 мед кг 1500-1900 крупа гречневая кг 290 масло растительное кг 390 картофель кг 70-90 морковь кг 75 лук кг 70 капуста кг 70

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.