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Озвучены цены на предстоящей сельскохозяйственной ярмарке в Костанае

17 октября в городе Костанай состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов. Обещают, что цены будут  ниже рыночных на 15-20%, сообщает alau.kz

Адрес проведения: «Сити-Центр» города Костаная, начало в 9:00 часов.

Наименование продукции Ед.

измерения

 рекомендуемые

цены, тенге

говядина кг 1800
свинина кг 1600
баранина кг 1800
конина кг 1900
мясо птицы (куры) кг 800
колбаса вареная кг 900-1100
колбаса полукопченая кг 1100-1400
молоко 1,5-2,5% литр 235
масло сливочное кг 2000
яйцо С-1 десяток 290-300
макаронные изделия кг 200
мука высший сорт кг 160
мука первый сорт кг 140
мед кг 1500-1900
крупа гречневая кг 290

 
масло растительное кг 390
картофель кг 70-90
морковь кг 75
лук кг 70
капуста кг 70
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