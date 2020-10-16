Озвучены цены на предстоящей сельскохозяйственной ярмарке в Костанае

17 октября в городе Костанай состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов. Обещают, что цены будут ниже рыночных на 15-20%, сообщает alau.kz
Адрес проведения: «Сити-Центр» города Костаная, начало в 9:00 часов.
|Наименование продукции
|Ед.
измерения
|рекомендуемые
цены, тенге
|говядина
|кг
|1800
|свинина
|кг
|1600
|баранина
|кг
|1800
|конина
|кг
|1900
|мясо птицы (куры)
|кг
|800
|колбаса вареная
|кг
|900-1100
|колбаса полукопченая
|кг
|1100-1400
|молоко 1,5-2,5%
|литр
|235
|масло сливочное
|кг
|2000
|яйцо С-1
|десяток
|290-300
|макаронные изделия
|кг
|200
|мука высший сорт
|кг
|160
|мука первый сорт
|кг
|140
|мед
|кг
|1500-1900
|крупа гречневая
|кг
|290
|масло растительное
|кг
|390
|картофель
|кг
|70-90
|морковь
|кг
|75
|лук
|кг
|70
|капуста
|кг
|70
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