Озвучены молодежные проекты на 2021 год

Побороть интернет-зависимость, обрести поддержку собственных стартапов и определиться с будущей профессией. Такие возможности получит молодежь Костанайской области уже в следующем году. Для молодых людей готовят множество полезных проектов, которые помогут им раскрыть себя и обрести новые навыки в работе и в жизни, передает alau.kz

2021-й год должен принести молодежи много интересных встреч и полезных проектов. Идеи уже прорабатывают в управлении по вопросам молодежной политики.

«Планы на 2021 год – по поддержке стартапов. Эта инициатива была предложена региональным университетом. Они предлагали в системе образования, в инженерии стартапы. Если раньше стартапы в сельском хозяйстве, так как мы аграрный регион, предлагались, то теперь хотят предложить инициативы и идеи связанными с будущим «КАМАЗ»-центром. У молодых ребят уже предложения и идеи есть»,- сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области Марат Журкубаев.

Управление собирается не только поддержать и направить молодежные стартапы, но и помочь совсем юным ребятам определиться с будущей профессией. Ведомство планирует связаться с предприятиями и организациями, которые могли бы проводить у себя экскурсии для школьников. Причем для 7 и 8 классов. В ведомстве считают, что чем раньше ребенок увидит живой пример различных профессий, тем проще ему будет выбрать свой будущий путь в выпускных классах. Ну, а те, кто уже определился с работой и достиг не малых результатов, смогут громко заявить о себе. Речь идет о лауреатах золотой книги молодежи. Если раньше в регионе ограничивались лишь выбором новых лиц, то в будущем году займутся популяризацией всех участников книги за последние 15 лет.

«Мы бы хотели, чтобы эти лауреаты показали свои достижения: за что мы их наградили и как их судьба сложилась после того как они стали лауреатами золотой книги, каких вершин они достигли, чем они могут поделиться. Ролики, встречи, мы будем делать большую акцию в социальных сетях»,- пояснил руководитель управления.

Тем, кто не может достичь серьезных результатов в жизни из-за интернет-зависимости, помогут от нее избавиться. В регионе проведут ряд психологических тренингов для молодежи, чтобы отучить их от залипания в экраны телефонов и компьютеров. И даже если желание жить в виртуальном мире останется высоким, специалисты научат, как обратить свою зависимость во благо. Интернет ведь позволяет развить современные навыки: грамотной работы в соц.сетях, блогерства и дополнительного заработка. Поддержку в будущем году планируют оказать и молодым людям, освободившимся из мест лишения свободы, а также тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Но на этом планы ведомства не заканчиваются. Новые идеи они ждут от самих молодых людей.

«Я думаю это правильное предложение, дать на рассуждение общественности темы и направления. Чтобы молодежь дала свои предложения и инициативы, каким образом их можно будет в будущем году реализовывать, может быть, в какие-то направления внесут свои новшества»,- сказал Марат Журкубаев.

Идеи от жителей региона о том, какие молодежные проекты можно воплотить в будущем году, будут ждать до 15 декабря. Их примут в аккаунтах социальных сетей:

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