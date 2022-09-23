Озвучены последствия закрытия границы для россиян

Председатель Общественного совета Антикоррупционной службы Марат Башимов прокомментировал наплыв россиян в Казахстан. Об этом он написал 23 сентября в Facebook, сообщает zakon.kz.
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Как пишет Марат Башимов, по законодательству РК, в рамках международных договоров граждане России могут находиться на территории Казахстана 90 дней, после чего они должны выехать.
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Он отметил, что разрешение на временное проживание выдается в соответствии с законодательством по шести установленным правилам, среди которых есть и разрешительные, подтверждающие документы государственных органов.
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«Закрытие границы имеет и другую негативную сторону и может привести к обратной реакции, ухудшению экономического обмена, поскольку ударит по продовольственной безопасности северных регионов Казахстана, потому что зависимость от импорта товаров и продовольствия очень значительна и может «обрушить» всю приграничную торговлю, приведет к подорожанию и дефициту товаров», — отметил Марат Башимов.
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На 23 сентября на казахстанско-российской границе сотрудники погранслужбы отмечают увеличение количества въезжающих иностранцев в Казахстан. 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме
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