Озвучены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Костанайской области на 2021 год

с 1 января 2021 года снижены тарифы по водоотведению и водоснабжению для населения Костанайской области. Об этом сообщили в Департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области проведена работа по оптимизации статей затрат тарифных смет и изменению инвестиционных программ субъектов естественных монополий (снижение фактических затрат, сокращение мероприятий инвестиционных программ и т.д.) на 2021 год.

В результате проведенной Департаментом работы, повышения тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения субъектов естественных монополий Костанайской области не будет. Тарифы для населения в 2021 году останутся на уровне действующих тарифов на 2020 год.

Так, тарифы по услуге отвода и очистки сточных вод субъектов естественных монополий для группы потребителей «население» составят:

по ГКП «Костанай-Су» действующий тариф для населения составляет 54,96 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 85,84 тенге/м3 (без НДС) или на 56,19 %, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне;

по ГКП «Житикаракоммунэнерго» действующий тариф для населения составляет 117,32 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 135,28 тенге/м3 (без НДС) или на 15,31%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне;

по КГП «Затобольская ТЭК» действующий тариф для населения составляет 126,41 тенге/м3 без НДС, планировалось изменение до 140,68 тенге/м3 (без НДС) или на 11,29%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне;

по ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» действующий тариф для населения составляет 102,41 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 111,03 тенге/м3 (без НДС) или на 8,42%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне.

А также, по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для группы потребителей «население» составят:

по ГКП «Костанай-Су» (питьевая вода) действующий тариф для населения составляет 68,36 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 108,8 тенге/м3(без НДС) или на 59,16%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне;

по ГКП «Житикаракоммунэнерго» действующий тариф для населения составляет 117,9 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 135,08 тенге/м3 (без НДС) или на 14,57%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне;

по ГКП «Аркалыкская ТЭК» действующий тариф для населения составляет 86,03 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 124,61 тенге/м3 (без НДС) или на 44,84%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне;

по ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» действующий тариф для населения составляет 86,73 тенге/м3 (без НДС), планировалось изменение до 94,77 тенге/м3 (без НДС) или на 9,27%, но по результатам работы тариф для населения на 2021 год останется на действующем уровне.

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