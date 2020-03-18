Озвучили запас продуктов питания в Костанайской области

В Костанайской области подсчитали запас продуктов питания. Дефицита нет. Макарон хватит на год, соли на 7 месяцев, овощей на два месяца. При этом чиновники подчеркивают, все это время сложа руки сидеть не будут, а возьмутся за пополнение снижающихся объемов, сообщает alau.kz

Молоком, мясом, яйцом, мукой и картофелем Костанайская область, по словам чиновников, сейчас обеспечена более чем в 2 раза, овощами на 100%. В закромах продтоваров засыпано почти 7 тыс тонн. Эти запасы позволят обеспечить население области по картофелю, моркови, луку и капусте почти на 2 месяца, мясу птицы, яйцу, крупе гречневой, маслу растительному и сахару — на месяц, маслу сливочному — 4 месяца, соли — 7 месяцев, муке и макаронным изделиям — на год.

«В области проводится работа по недопущения необоснованного роста цен на основные продовольственные товары. Из 19 наименований продовольственных товаров по 18 позициям цены ниже среднереспубликанских. Превышение пороговых значений более чем на 15%зафиксировано на мясо кур-16,4%.Для стабилизации цен на мясо кур и яйцо проведено заседание комиссии по установлению предельно допустимых розничных цен»,- сказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

Сегодня, продолжил Жансултан Таукенов, принято решение об утверждении в Костанайской области размера предельно допустимых розничных цен на мясо кур — это 880 тенге за килограмм. После регистрации этого документа в юстиции, стоить больше килограмм мяса кур, по словам чиновников, не должно. Сегодня же чиновники продолжают фиксировать рост цен с начала года на лук — примерно на 5 процентов, картофель — на 3,8% говядину и масло сливочное — на 3,6%, капусту на 1,9%. Цены на молочную продукцию повысились из-за подорожавшего на 40 тенге сырья. А рост цен на овощи объясняют удорожанием завозимой продукции и затрат на хранение.

«В случае необоснованного повышения цен Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции будут приниматься меры реагирования, субъекты предпринимательства будут привлечены к административной ответственности. В правительстве есть меры и этот механизм будут работать»,- говорит Жансултан Таукенов.

Кстати, в случае, если жители области заметят повышение стоимости продуктов питания, чиновники просят сообщать об этих фактах по телефонам Центра IKOMEK в Костанае — 109 и +77015018929

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