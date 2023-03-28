Пациент не всегда прав: в Минздраве советуют врачам записывать на диктофон скандальных больных

В Минздраве рассказали, как врачи могут доказать в суде, что пациент перешёл грань в общении.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Что случилось. По данным Минздрава, в 2022 году по статье о воспрепятствовании законной деятельности медицинских и фармацевтических работников зарегистрировали 23 административных правонарушения. Суд рассмотрел 19 из них, 16 человек получили штрафы на общую сумму 909 711 тенге, шестерым назначили административные аресты. В Министерстве здравоохранения разъяснили, как медицинские работники могут наказать пациентов, которые скандалят и непозволительно высказываются в их адрес, передает informburo.kz

Причины скандалов в кабинете врача. По данным Минздрава, чаще всего казахстанские пациенты жалуются на некачественное лечение, обследование (1491 обращение), отказ в госпитализации (41), обоснованность выдачи временного листа нетрудоспособности (300), недостатки в организации приёма больных (81), нарушение этики и деонтологии (166). Перечисленные жалобы могут послужить поводом для непозволительного поведения в медучреждениях и оскорбления врачей.

Как отмечают сами медработники, пациенты нередко пренебрегают культурой обращения и элементарным уважительным отношением к врачу, руководствуясь принципом «Пациент всегда прав».

«Подача заявлений в суд на пациентов – не распространённое явление, хотя поводов бывает достаточно. Часто возникают ситуации, когда пациент приходит без записи и требует его принять. При этом у врача запись на весь день, свободных окон нет. Реакция на отказ бывает неадекватной – от нецензурной брани до угроз пожаловаться в управздрав. При этом если врач удовлетворит требования такого пациента, он нарушит права другого, который записался на приём и пришёл по времени. В этом случае уже записавшийся пациент может пожаловаться на врача, и тогда эта жалоба будет справедливой. Примечательно, что в частных клиниках, где пациент платит деньги за приём, люди относятся к врачам более доброжелательно», – отметила врач государственной поликлиники Айнур Сарсекбаева (фамилия изменена по просьбе врача).

Как закон защищает врачей. В Минздраве пояснили, что от оскорбительного поведения со стороны пациентов медработников может защитить статья 131 Уголовного кодекса РК «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». За это правонарушение скандального пациента могут наказать штрафом в размере до 100 МРП (345 тысяч тенге), либо исправительными работами в том же размере (100 часов), либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов.

Как врачам доказать свою правоту. В Минздраве пояснили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы врач, оказавшийся под необоснованным прессингом со стороны пациента, мог воспользоваться своим правом на защиту:

Пригласить в свой кабинет как можно большее число свидетелей. Ими могут стать коллеги, охранники, обслуживающий вспомогательный персонал и другие пациенты. Среди свидетелей не должно быть заинтересованных лиц.

Сделать диктофонную запись разговора. В случае оскорбления пациентом медработника использование диктофона правомерно. Однако перед тем, как включить запись разговора, необходимо уведомить об этом пациента. После включения записи нужно сказать: «Я, доктор (такой­-то), веду запись разговора с пациентом (таким-­то) с целью защиты своих прав при совершении в отношении меня правонарушения, предусмотренного статьёй 131 УК РК, и сбора соответствующих доказательств».

Вызвать представителей правоохранительных органов, то есть обратиться по телефону с соответствующим заявлением в полицию (тем самым зафиксировать факт обращения в полицию).

Внести соответствующую диктофонную запись в медицинскую документацию (прямой источник доказательства в суде) и письменно уведомить об инциденте своего руководителя.

Обратиться за медпомощью к своим коллегам с целью возможной диагностики у себя негативной симптоматики и временной утраты трудоспособности (к примеру, повышения уровня артериального давления, тахикардии, головокружения, резкой слабости). Это послужит доказательством причинения нравственных и физических страданий, что с позиции законодательства рассматривается как причинение морального вреда в случае привлечения пациента к гражданской ответственности.

Обратиться в суд в порядке частного обвинения с приложением к заявлению всех документальных доказательств.

Почему это важно знать. Врач – одна из самых благородных и в то же время тяжёлых и опасных профессий. Врачи постоянно берут на себя ответственность за жизнь пациента, часто подвержены большому стрессу, что может привести к выгоранию и проблемам с психическим здоровьем. Крайне важно, чтобы добросовестные врачи умели постоять за себя, знали, как это сделать, и не боялись угроз со стороны пациентов. Буллинг врачей снижает привлекательность этой профессии и приводит к дефициту кадров, который и так наблюдается в стране. Более того, безнаказанность может пробудить в посетителях медучреждений чувство вседозволенности и довести ситуацию до трагических последствий.