Костанайским городским судом вынесено решение по иску жительницы Костаная к поликлинике о возмещении морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Из материалов дела установлено, что при проведении внутривенной инъекции по назначению врача, у истца возникло местное осложнение, которое в дальнейшем привело к развитию неврита локтевого и срединного нерва справа.

«Согласно акту о результатах проверки, жалобы признана частично обоснованной. Вина в причинении вреда пациентке установлена материалами дела. Имеется причинно-следственная связь между действиями работников ответчика и наступившими последствиями для истца в виде неврита локтевого и срединного нерва справа», — говорится в сообщении суда.

Как сообщает суд, из-за некачественной медпомощи истец испытала нравственные страдания в виде переживаний, чувства дискомфорта, истыпывала боль в руке. Суд решил взыскать с поликлиники города Костаная в пользу пациентки компенсацию морального вреда в размере 700 000 тенге.

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