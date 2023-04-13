Пациентку арестовали за мат в больнице

Женщина нецензурно выражалась в районной больнице, куда пришла за медпомощью.

Административное дело рассматривалось в Шемонаихинском районном суде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Жительница села обратилась в Шемонаихинскую районную больницу с травмой ноги. Пациентку доставили в приемный покой, где она дожидалась осмотра в очереди. Все это время она громко изъявляла свое недовольство, используя бранные слова. Работники больницы обратились за помощью в полицию, чтобы призвать буйную пациентку к порядку.

На суде, состоявшемся через две недели после инцидента, выяснилось, что нарушительница не в первый раз с начала года привлекается к ответственности за публичное сквернословие. Шемонаихинский районный суд назначил скандалистке трое суток административного ареста.

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