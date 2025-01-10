С января 2025 года в казахстанских поликлиниках в пилотном режиме ввели систему Face ID. В Костанайской области этот проект пока реализован только в трех медучреждениях. В двух костанайских и одной рудненской.

Теперь, приходя на прием, пациенты должны будут отсканировать своё лицо, через специальную камеру. Планируется, что до конца года такая система заработает во всех медицинских организациях региона. «Это введено с целью того, чтобы исключить приписки по посещению пациентов, также исключение по получению фиктивных справок. Face ID является тем способом подтверждения того, что пациент действительно посетил медицинскую организацию и получил ту или иную услугу, то же самое, открытие там или получение больничного листа, либо справки», — говорит руководитель отдела общественного здравоохранения и госуслуг управления здравоохранения акимата Костанайской области Алия Бекенова.

В числе тех, где проект уже работает — поликлиника №1 Костаная. Работники, утверждают, что проблем с новым устройством у них пока не возникает. Наоборот, это даже удобно. При сканировании, на мониторе врача, высвечивается информация о пациенте, то есть его фамилия, имя, отчество, а также индивидуальный идентификационный номер в медицинской базе.

«Выходит окошечко, для того, чтобы сделать снимок и камера автоматически включается, то есть делает снимок. Мы этот снимок отправляем, потом данный снимок подтверждает идентификацию, то есть приходит либо идентификация подтверждена, либо идентификация не подтверждена. Пока, не было никаких нареканий со стороны пациентов. Некоторые, наоборот даже рады, что ввели такое, что это как бы и цифровизация, что им может быть в дальнейшем, даже думают, что возможно не надо будет носить с собой удостоверение личности», — говорит заведующая отделением центра семейного здоровья №1 Костанайской горполиклиники №2 Виктория Осипова.

В поликлинику закупили 70 таких устройств. Они расположились в основных кабинетах приема врачей, в том числе и узких специалистов, акушерско-гинекологической помощи, скрининга и в кабинетах профилактики. В ближайшем будущем планируется закупить еще 60 камер, чтобы они были везде, где ведется прием. Однако, существует и альтернатива, если пациент по какой-то причине не хочет пройти faceID. На приеме, также можно будет озвучить смс-код, который отправит сам врач на телефонный номер пациента. Таким образом, тоже можно будет подтвердить свое присутствие.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.