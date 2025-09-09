Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства представила меры, направленные на усиление защиты и повышение статуса медицинских работников, сообщает tengrinews.kz

В частности, Акмарал Альназарова сообщила о планах оснастить медицинских работников видеожетонами и регистраторами для повышения их безопасности.

«Совместно с «Казахтелекомом» и акиматами в целях обеспечения безопасности медицинских работников 2 100 бригад скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приёмных стационара будут обеспечены видеорегистраторами «, — рассказала министр на заседании правительства.