"Нужно оформить зеркальные кредиты". Как жительница Костаная осталась без авто и денег
За 9 дней сентября мошенники выманили у жителей Костанайской области уже более 80 миллионов тенге....
В частности, Акмарал Альназарова сообщила о планах оснастить медицинских работников видеожетонами и регистраторами для повышения их безопасности.
«Совместно с «Казахтелекомом» и акиматами в целях обеспечения безопасности медицинских работников 2 100 бригад скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приёмных стационара будут обеспечены видеорегистраторами «, — рассказала министр на заседании правительства.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.