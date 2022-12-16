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Пациенту не оказали медуслуги в рамках ОСМС: как защитить свои права

Нередки случаи, когда казахстанцы не могут получить необходимую медпомощь в рамках ГОБМП и в ОСМС.

Что делать в таких случаях, рассказали в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в фонде, если вы остались недовольны качеством оказанных медицинских услуг, столкнулись с грубым отношением со стороны медицинского персонала, с фактами вымогательства денежных средств за медицинские услуги, которые предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, с другими проблемными вопросами, то вы можете обратиться за помощью в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита.

Такая служба работает в каждой медицинской организации. Достаточно написать письменное заявление с указанием контактных данных для обратной связи. Более подробную информацию можно узнать на ресепшн поликлиники или больницы.

Кроме того, для защиты своих прав мы имеете право обратиться:

  • в колл-центр Управления здравоохранения региона. Поскольку все медорганизации подчиняются управлениям здравоохранения, представители Управления здравоохранения смогут повлиять на решение вашего вопроса.
  • Оставить заявку в приложении Qoldau 24/7. После вашего обращения в Qoldau 24/7 специалисты Фонда соцмедстрахования свяжутся с медицинской организацией и проверят качество оказания услуги, если по той или иной причине вы ее не получили, то они выяснят причину отказа. Все заявления вносятся в реестр с присвоением регистрационного номера, благодаря которому можно отслеживать статус обращения.
  • Оставить заявку в Telegram-боте @SaqtandyryBot. Для этого в главном меню необходимо выбрать команду «Отправить сообщение на 1406». Заявка должна содержать суть вопроса, а также название региона и медицинской организации.
  • Обратиться в круглосуточный единый контакт-центр фонда 1406. Звонок с мобильных и городских телефонов на всей территории Казахстана бесплатный.
  • Оставить обращение в разделе «Задать вопрос / пожаловаться».

В фонде заверили, что по всем сигналам принимаются меры.

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