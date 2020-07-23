Пациенты городской больницы обращаются к врачам с благодарностью

Люди, которые проходят лечение от коронавируса, выразили благодарность лечащим их врачам, передает alau.kz

Среди них оказались пациенты Костанайской городской больницы. У них по-прежнему тяжелое дыхание и они проходят курс лечения, но уже хотят обратится к коллективу медиков.

«Меня подняли в реанимацию. Шесть дней в реанимации лежала. Шесть дней врачи, персонал боролись за меня. Я благодарна им за их такой труд в нелегкое наше время. За то, что они сутками стоят над каждым больным. За их знания, за их добрые глаза, чуткое внимание. Вообще они специалисты высшей степени можно сказать»,- сказала пациентка Костанайской городской больницы Ляззат.

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