Пациенты городской больницы обращаются к врачам с благодарностью

Люди, которые проходят лечение от коронавируса, выразили благодарность лечащим их врачам, передает alau.kz
Среди них оказались пациенты Костанайской городской больницы. У них по-прежнему тяжелое дыхание и они проходят курс лечения, но уже хотят обратится к коллективу медиков.
«Меня подняли в реанимацию. Шесть дней в реанимации лежала. Шесть дней врачи, персонал боролись за меня. Я благодарна им за их такой труд в нелегкое наше время. За то, что они сутками стоят над каждым больным. За их знания, за их добрые глаза, чуткое внимание. Вообще они специалисты высшей степени можно сказать»,- сказала пациентка Костанайской городской больницы Ляззат.
COVID-2019 в Казахстане
76799 - зарегистрированно
48220 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2123 - в Костанайской области