Пациенты на карантине ведут себя агресивно. Обращение Костанайского управления здравоохранения

В управлении здравоохранения сообщили, что не все пациенты , увы, сознательно и ответственно относятся к ситуации с распространением КВИ.

Есть случаи нарушения домашнего карантина. На сегодняшний день пациенты, находящиеся в провизорном стационаре Тобыла, подлежащие выписке по срокам, настоятельно требуют отпустить их, отдельные пациенты ведут себя агрессивно, покидают палаты, несмотря на запрет и разъяснение причин со стороны мед.персонала.

При этом, сотрудниками провизорного стационара дано разъяснение о том, что вопрос выписки решается руководством Управления здравоохранения Костанайской области совместно с Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайский области. О принятом решении пациенты будут проинформированы незамедлительно.

Медперсонал также подвергается психологической атаке и угрозам со стороны родственников. Убедительная просьба ко всем жителям отнестись ответственно к тем мерам, которые предприняты властями в это сложное время для всех. А так же не вмешиваться в лечебный процесс. Врачи действуют согласно инструкциям, протоколам и постановлениям. Надеемся на понимание и поддержку населения.

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