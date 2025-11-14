На XIII Конгрессе финансистов глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, почему на фоне высоких темпов роста (6,5% в III квартале) реальные зарплаты населения снижаются. Модератор сессии, экс-глава Нацбанка Ораз Жандосов, отметил отклонение фактической инфляции от целевых ориентиров и напомнил: в октябре годовая инфляция составила 12,6%, а реальная заработная плата сократилась на 2% в годовом выражении, сообщает lsm.kz

По словам Сулейменова, при росте ВВП на 6,5% реальные доходы «либо около нуля, либо в небольшой отрицательной зоне». Ключевой фактор — высокая инфляция:

«Это действительно вызов номер один. Часть проинфляционных факторов приходит извне, но есть и внутренние решения. Большинство из них были необходимы, по некоторым — стоило бы повременить», — сказал он.

Глава регулятора подчеркнул, что в постковидный период налогово-бюджетная политика оставалась экспансивной — росли дефицит бюджета и трансферты из Нацфонда. На этом фоне планируемые фискальные и налоговые реформы, по его оценке, окажут «сильный дезинфляционный эффект»:

дефицит бюджета в прогнозном горизонте должен снизиться с 2,5–2,7% до 0,9%;

ненефтяной дефицит будет сокращаться;

трансферты из Нацфонда — уменьшиться примерно с уровня 5,2–5,5 трлн тг до 2,8 трлн тг.

«Это правильная и выверенная фискальная политика. Важно её реализовать на практике: должен быть закон и должен быть порядок», — отметил Сулейменов.

Он признал, что некоторое ужесточение бюджетной политики вместе с умеренно жёсткой денежно-кредитной может замедлить рост отдельных отраслей, но это альтернатива «перегреву»:

«Если “газ” в виде мягкой ДКП и фискальной политики будет нажат слишком сильно, сначала увидим кратковременный бум, а затем — инфляцию и жёсткое приземление».

Сулейменов добавил, что по мере «охлаждения» фискальной стороны тарифные решения будут растягиваться во времени и проходить более дисциплинированно, а комплекс дополнительных антиинфляционных мер освободит пространство для постепенного смягчения ДКП. В средне- и долгосрочной перспективе, по его словам, денежно-кредитная политика должна оставаться нейтральной по отношению к росту.

Завершая выступление, глава Нацбанка подчеркнул, что приоритетом остаётся благосостояние населения. Модератор сессии, переходя к соседним странам, обратил внимание на динамику Кыргызстана, где, по его словам, фиксируется устойчивый рост около 10% при более низкой инфляции и растущих доходах населения.

