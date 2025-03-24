В российском городе Челябинске, где 15 февраля 2013 года упал метеорит, наделавший много разрушений, вновь заметили яркий небесный болид, сообщает Zakon.kz.

Вспышку в небе, которая произошла 23 марта около 4:30 по местному времени, зафиксировали камеры домофонов в одном из микрорайонов города, пишет hornews.com.

«Судя по всему, болид взорвался на большой высоте, и звуковая волна просто не дошла до земли. Во-вторых, характер вспышки в небе напоминал уже имеющиеся видео взрывов болидов», – говорится в материале.

Место падения предполагаемого метеорита неизвестно.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере планеты небольшого астероида, что сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией области и части соседних регионов России. Он стал самым большим из небесных тел, которые падали на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году.

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