Падеж на птицефабрике: экс-чиновника оправдали в Костанае

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Бывшего руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля оправдал суд в Костанае.
Уразбека Батырбекова обвиняли в сокрытии падежа на аркалыкской птицефабрике от высокопатогенного птичьего гриппа.
Бывший руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, обвиняемый по части 4 статьи 361 УК РК, приговором суда признан невиновным. Суд установил, что в преступном деянии обвиняемого нет состава преступления.
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