Падеж на птицефабрике: экс-чиновника оправдали в Костанае

Бывшего руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля оправдал суд в Костанае.

Уразбека Батырбекова обвиняли в сокрытии падежа на аркалыкской птицефабрике от высокопатогенного птичьего гриппа.

Чиновник якобы дал указание написать в документах, что птица погибла от асфиксии. По этой причине, предприятие вовремя не получило компенсацию, сообщает «Хабар 24». Пришлось добиваться ее выплаты через суд. Выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом. Бывшему руководителю вменяли «умышленные действия». Прокурор просил для экс-чиновника три года ограничения свободы. Но Батырбекова оправдали, посчитав, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Бывший руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, обвиняемый по части 4 статьи 361 УК РК, приговором суда признан невиновным. Суд установил, что в преступном деянии обвиняемого нет состава преступления.

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