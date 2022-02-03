Палатой предпринимателей Костанайской области защитила права бизнеса на 1 млрд. тенге.

Палатой предпринимателей Костанайской области за 2021 год защищены права предпринимателей на более 1 млрд. тенге.

«В этом году эта работа продолжается и уже есть примеры, когда Палата предпринимателей Костанайской области активно отстаивает права бизнеса в суде и помогает доказывать необоснованность предъявленных требований», — говорит директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Благодаря такой поддержке ТОО «Bertys Construction» удалось избежать внесения в реестр недобросовестных участников государственных закупок, а в отношении ТОО «Костанай жолдары» доказать необоснованность проведенной проверки и вовлечения предприятия в орбиту судебных разбирательств.

Одной из проблем в сфере государственных закупок является необоснованное вовлечение субъектов предпринимательства в судебные споры, связанные с исполнением договорных обязательств. Это создает дополнительные проблемы для бизнеса.

— К примеру, в рамках работы мобильной группы по защите прав предпринимателей в Палату предпринимателей Костанайской области поступило обращение ТОО «Bertys Construction» о юридической поддержке в споре по договору государственных закупок по реконструкции тепловых сетей города Лисаковска. Компания должна была провести ремонт сетей на сумму более 190 млн тенге в срок с июля по декабрь 2021 года, — отметил эксперт РПП Костанайской области Марат Абишев .

Но в сентябре заказчик в одностороннем порядке расторг договор, а в августе подал иск о признании предприятия недобросовестным участником государственных закупок. Эти исковые требования обосновывались тем, что подрядчик к работам не приступил, ссылаясь на удорожание материалов, и не предоставление, согласно условиям договора, аванса от отдела строительства.

В Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области достоверно установлено, что финансирование работ по реконструкции сетей должно было быть осуществлено из средств бюджета, но они так и не поступили на счет заказчика. Поэтому он не смог профинансировать начало строительно-монтажных работ.

Зная об отсутствии бюджетных средств от подрядчика потребовали начать работы, тем самым выдвигая к субъекту бизнеса заведомо невыполнимые условия. Эти обстоятельства вовлекли ТОО «Bertys Construction» в сферу судебных тяжб, которые длились более двух месяцев.

Другой пример: экспертам Палаты предпринимателей Костанайской области удалось доказать незаконность проверки и ее результатов со стороны управления государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области к ТОО «Костанай жолдары»

В феврале 2020 года предприятие заключило договор о государственных закупках на ремонт участка автомобильной дороги с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области. Подрядчик выполнил всю работу, но по результатам инициированной проверки были составлены акты и вынесено предписание об устранении нарушений.

В ходе судебного заседания установлено, что проектно-сметная документация на ремонт дороги не была предусмотрена, имелась лишь техническая документация, что свидетельствует о том, что средний ремонт дорог не является строительством.

Более того, на момент рассмотрения иска средний ремонт дороги был завершен, принят заказчиком в эксплуатацию, акт приема-передачи стороны подписали без каких-либо замечаний.

Также судом было достоверно установлено, что средний ремонт дорог не подпадает под государственный контроль и надзор. А доводы о неправомерности назначения и проведения проверки нашли своё подтверждение.

Руководитель Палаты Данияр Кузенбаев отмечает необходимость создания практических и действенных механизмов защиты бизнеса. Такая практика обобщается, благодаря этому количество обращений бизнеса в Палату предпринимателей возрастает из года в год.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.