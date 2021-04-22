Памятник героям Великой Отечественной войны повредили в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области в ответе на запрос, в производстве управления полиции Рудного находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 294 Уголовного кодекса.

В ходе предварительного расследования установлено, что представителем акимата при производстве работ обнаружено, что на установленной скульптурной композиции «Памятник героям Великой Отечественной войны» на центральной аллее поселка Качар частично отсутствует центральная часть «носа» длиной около 8 сантиметров.

«5 апреля на месте, где установлена указанная скульптурная композиция, производились работы по очистке снега. В ходе которых, предположительно, была повреждена часть скульптуры, а именно небольшой фрагмент «носа». Данная скульптурная композиция на балансе нигде не состоит. Материальный ущерб не причинен, изделие не уничтожено, целостность фигуры подлежит восстановлению. В настоящее время поврежденная деталь отремонтирована волонтерами АО «ССГПО», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, полицейскими проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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