Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о якобы появившихся на дорогах «приманках» в виде детских автокресел с «поддельным младенцем», а также о случаях бросания яиц в ветровое стекло автомобиля для его принудительной остановки, не соответствует действительности.
В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что подобные сообщения не имеют под собой фактических оснований и относятся к категории ложной информации. Ведомство призывает граждан не поддаваться панике и критически относиться к непроверенным сообщениям в сети.
МВД напоминает пользователям социальных сетей и мессенджеров, что распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам и проверять сведения перед их распространением.
