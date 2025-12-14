Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о якобы появившихся на дорогах «приманках» в виде детских автокресел с «поддельным младенцем», а также о случаях бросания яиц в ветровое стекло автомобиля для его принудительной остановки, не соответствует действительности.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что подобные сообщения не имеют под собой фактических оснований и относятся к категории ложной информации. Ведомство призывает граждан не поддаваться панике и критически относиться к непроверенным сообщениям в сети.

МВД напоминает пользователям социальных сетей и мессенджеров, что распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

Гражданам рекомендуется доверять только официальным источникам и проверять сведения перед их распространением.

Новые правила обмена валюты вводят в Казахстане Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 93 внесены изменения в...

Переводы проверят: кому с 1 января придется объяснять доходы Новые правила контроля мобильных переводов С начала следующего года в Казахстане вступают в силу новые...