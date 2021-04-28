Пара из Костаная сдавала несуществующие квартиры в разных регионах Казахстана

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года молодая пара в возрасте 18-19 лет, жители города Костаная, размещали объявления на сайте «ОЛХ».

Они использовали разные абонентские номера и сдавали несуществующих квартиры в аренду по низкой цене в разных городах республики, а именно в Костанае Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау и городе в Нур-Султан. Для того чтобы заинтересовать граждан, мошенники использовали фотографии элитных квартир.

«Когда желающие звонили по объявлению мошенникам, молодые люди придумывали истории о сильной занятости, командировке в другом городе, ссылались на большое количество клиентов на данную квартиру и просили перечислить предоплату или полную сумму на банковские карты. После получения денежных средств на счёт, мошенники блокировали граждан и удаляли страницу в социальных сетях. И таких жертв насчитывается 11 только по городу Костанаю, и это только те которые обратились в полицию»,- сообщили в ведомстве.

При задержании у злоумышленников изъято пять сотовых телефонов, две банковские карты и восемь сим-карт. Анализ поступления денежных средств на карту банка показал, что на счет мошенников поступало от 2000 до 55000 тенге. Всего на счет поступило 1 500 000 тенге. Кроме того, при изучении изъятых вещественных доказательств дополнительно установлено более 100 операций по переводу денежных средств на счет мошенников, по которым проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления потерпевших лиц.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении его подельницы избрана мера пресечения в виде «подписке о невыезде». Проводится досудебное расследование.

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