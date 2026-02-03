По данным Бюро национальной статистики, в декабре 2025 года инфляция в сфере здравоохранения составила 17% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, передает lsm.kz

Рост цен на услуги врачей

Услуги врачей-специалистов в амбулаторных учреждениях подорожали на 8%, приём у стоматологов — на 14,1%, услуги медицинских лабораторий и рентген-кабинетов — на 17,8%. Стоимость первичного приёма врача выросла сразу на 19,8%.

Подорожание медикаментов

В целом по стране цены на лекарства увеличились на 13,6%. Наиболее заметный рост зафиксирован на активированный уголь (в 1,5 раза), парацетамол (+44,6%), ацетилсалициловую кислоту (+33,9%), корвалол (+23,2%).

Какие препараты выросли в цене сильнее всего

Также подорожали Но-шпа (+17,5%), Ингавирин (+17%), Смекта (+14,9%), поливитамины Мультитабс (+12,4%), Ацикловир (+12,2%), Омез (+12%). Йодомарин, Ксимелин (капли) и спирт прибавили 11,9%, Канефрон — 11,7%, Ренни — 9%.

Лекарства, которые подешевели за год

На фоне общего роста цен снижение зафиксировано по двум препаратам: Супрастин подешевел на 7,4%, Азитромицин — на 3,2% .

Месячная динамика цен

Если сравнивать декабрь с ноябрём 2025 года, больше всего подорожали услуги стоматологов (+0,3%), а также лабораторий и рентген-кабинетов (+0,4%). Фармацевтические препараты за месяц выросли в цене в среднем на 0,9%.

Рост и снижение цен на лекарства за месяц

Максимальный месячный рост показали парацетамол (+7,2%), ацетилсалициловая кислота (+5,2%), активированный уголь (+4,3%), Амброксол (+4,1%), Ингавирин (+3,9%).

При этом Супрастин подешевел сразу на 18,5%, Энап — на 5,2%, Канефрон — на 1,4%, Йодомарин и Азитромицин — на 0,9%.

Проблема фиктивного отечественного производства

Ранее LS сообщал о предложении создать чёрный список компаний, поставляющих импортные лекарства под видом отечественных. С такой инициативой выступил мажилисмен Константин Авершин.

Закупки и государственные средства

По его словам, подобные компании получают долгосрочные контракты, налоговые и таможенные льготы, субсидии и гарантированные объёмы закупа через СК-Фармация, тогда как государственные средства фактически направляются не на развитие производства, а на посреднические схемы.

