Парацетамол появится в аптеках страны до конца недели

В аптеки страны вернутся противовирусные и жаропонижающие препараты, которые пропали из-за ажиотажа, вызванного ситуацией с коронавирусом. Один из таких препаратов парацетамол. Его новое поступление в аптечные сети региона планируется уже до конца этой недели, передает alau.kz

Всплеск заболевания коронавирусом повлек за собой ажиотаж в аптеках по всей стране. С прилавков исчезли популярные жаропонижающие средства, среди которых оказался парацетамол. Но, как озвучили сегодня в столице, этот дефицит временный.

«С сегодняшнего дня жаропонижающий препарат парацетамол в таблетках поступил на рынок. Он уже доступен в аптеках Алматы, города Нур-Султан, Карагандинской области и до конца недели будет отгружен практически во все регионы»,- сообщила Людмила Бюрабекова, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Вместе с парацетамолом в аптеки поступят и другие препараты. На этот раз противовирусные. В регионы направят 70 тысяч упаковок ингаверина и 49 тысяч упаковок тамифлю. Кроме того, в стране уже принимают меры для борьбы со складывающимся дефицитом, чтобы не допустить его в будущем.

«На сегодняшний день уже несколько регионов и в ближайшее время планируют и остальные регионы заключить меморандумы между акиматами и ассоциациями розничных сетей для того, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препарата»,- рассказала вице-министр.

Как предупреждает Людмила Бюрабекова, многие средства, которые теперь перешли в разряд дефицитных, а именно противовирусные, использовать для лечения коронавируса не следует. Они помогают только от гриппа и ОРВИ. Для борьбы с COVID-19 служат другие препараты, закуп которых тоже ведется.

«Закончились процедуры по закупу препарата ремдесивир. Уже заключен договор и в ближайшее время он поступит уже в стационары. Так как этот препарат необходим для лечения только тяжелых форм коронавирусной инфекции. И в ближайшее время также после того как мы внесли новый препарат фавипиравир, он будет закуплен единым дистрибьютором»»,- сказала Людмила Бюрабекова.

Закуп этих препаратов осуществляют за рубежом, в частности в России. Однако обещают, что производством таких лекарств займутся и в Казахстане. Пока же на закуп медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом потратили 138,8 миллионов тенге. На эти деньги в стране приобрели 59 видов лекарственных средств.

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