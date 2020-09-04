Паралимпийские спортсмены из Костаная планируют поехать на соревнования в Японию

В областном спортивном клубе инвалидов появилось новое оружие. Это пневматические винтовки и пистолеты, которые учитывают все особенности спортсменов. В спортклубе почти год ждали такого обновления. И вот недавно им выделили более 14 млн тенге. Теперь профессионалы пулевой стрельбы смогут готовиться к паралимпийским играм, сообщает alau.kz

Айсулу Джумабаева одна из лучших в пара пулевой стрельбе. Начала заниматьcя таким необычным для девушки видом спорта в 2015 году. Айсулу вспоминает, что когда на открытии клуба ей предложили попробовать себя в стрельбе, ей так понравилось, что она решила заниматься этим профессионально. Правда, тогда оружия в клубе не хватало на всех. Но недавно были закуплены новые винтовки и пистолеты. Айсулу уже проверила их в деле.



«Впечатление неописуемое. Оно отличное во всех пониманиях, насколько можно говорить об оружии. Получается нем нет отдачи, электронный спуск, мушка регулируется. Ну то есть все идеально в ней»,- говорит член спортивного клуба инвалидов Костанайской области Айсулу Джумабаева



Сейчас члены клубы активно тренируются с новой техникой, занятия действительно приносят удовольствие. В спортклубе рассказали, как проходили тренировки раньше.



«Каждое оружие должно быть закреплено за каждым спортсменом. То есть у каждого должно быть личное оружие. Выходили из положения с тем что оружие было одно на двоих или худшего качества. Сейчас же появилось оружие у каждого, персональное»,- сказал главный тренер национального паралимпийского комитета РК Абылай Шунаев.



Но ждали здесь новое оружие не только потому, что его не хватало, но и потому ,что эти винтовки, пистолеты специально подстроены под людей с ограниченными возможностями. Есть праворукие, леворукие, учтены разные особенности.

«Плюс она чем еще хороша? У на есть разные упражнения. Есть стреляют с пружины, есть стреляют с ремня. так вот здесь есть крепеж, где вот этот ремень он его цепляет и стреляет с ремня»,- рассказал тренер спортивного клуба инвалидов Костанайской области Василий Кнышев.



В клубе отметили, что пара пулевая стрельба довольно дорогой вид спорта. Чтобы закупить современное оружие из Германии, потребовалось не мало денег — чуть больше 14 млн тенге.



«4 ствола винтовок фирмы «Вальтер» и 3 пистолета спортивных. Ну, это большое событие для нашего клуба. Мы с надеждой в дальнейшем, что вот это оружие способствует дальнейшему росту, спортивным результатам»,- заключил руководитель спортивного клуба инвалидов Костанайской области Абзал Валиев.



А планы в клубе масштабные. Это участие в паралимпийских играх 2021 года в Японии, а также получение лицензии на еще несколько крупных соревнований. Поможет в этом новое оружие, ведь теперь оно соответствует мировым стандартам.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.