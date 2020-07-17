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Парикмахерским разрешили работать. Новое постановление замглавного санврача Костанайской области

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Новое постановление заместителя санитарного врача Костанайской области. 

  1. С 00:00 часов 20 июля 2020 года  до 00:00 часов 03 августа 2020 года на территории Костанайской области ввести строгие ограничительные меры.
  2. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

1) приостановление междугородних и межрайонных  автобусных перевозок;

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также   запрет  на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

3) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты, прокат детских велосипедов, детских машин, катамаранов, лодок и т.п.);

4) запрет  деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

5) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др);

6) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

7) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг),  центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

8) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением работы специализированных магазинов бытовой техники только на доставку до потребителей;

9) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

10) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

11) запрет деятельности непродовольственных магазинов, за исключением магазинов занятых реализацией строительных материалов, санитарно-технических товаров, товаров для сельского хозяйства  и дач, запасных частей для авто и сельхозтехники,  с  графиком   работы   с 10:00 часов до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) запрет  деятельности объектов туризма (дома отдыха, санатории, профилактории, туристические базы и др.);

13)  запрет посещения парков, площадей и скверов, набережных, общественных пляжей и иных мест отдыха населения;

14) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек;

15) ограничение движения общественного транспорта с установлениием времени выхода на маршрут     с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов) с максимальным выходом общественного транспорта  на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок; работа такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 43;

16) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

18) разрешение деятельности организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели  и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

19) разрешение деятельности объектов по реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, оптик, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), с установлением для   рынков городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара, Аркалык, Тобыл  графика работы      с 09:00 часов до 16:00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

20)  разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе с установлением не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с графиком работы с 10:00   до 21:00 часов, при этом разрешить работу объектов общественного питания на вынос и доставку без ограничений по времени;

21) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви и др.) с ограничением по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

23) разрешение деятельности объектов по оказанию парикмахерских услуг только по предварительной записи с ограничением по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

24) организацию работы ЦОНов  с ограничением работы  с 9:00 часов до 16:00 часов,   работу Call центра с 9:00 часов до 17:00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.  В выходные и праздничные дни работу ЦОНов запретить. Работу ЦОНов г. Костаная организовать строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0, а также через сall центр 1414;

25) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9.00 ч. до 17.00 ч. и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

26) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00 часов;

27) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

28) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

29) разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе;

30) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

31) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в   магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей.

  1. Акимам районов и городов, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
  2. Постановление заместителя Главного государственного санитарного врача №36 от 04.07.2020 года и №37 от 07.07.2020 года признать утратившими силу.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 20 июля 2020 года.

Зам. главного Государственного  санитарного врача   Костанайской области                                                          Ю. Севостьянов

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