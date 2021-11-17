В конце октября казахстанцы запустили петицию за отмену утилизационного сбора на импортные машины. Согласно документу, после введения утильсбора в стране выросли цены на авто в два раза, передает Mnews.kz .

В петиции говорится, что утильсбор на автотранспорт в Казахстане введен с 2016 года введен. На текущий момент его ставка варьируется от 400 тыс до 5,5 млн тенге.

Уточняется, что такой высокий уровень из-за того, что утильсбор в основном расходуется не на утилизацию старого автомобиля, а на другие цели.

«В мировой практике ставки утильсбора в десятки раз меньше. Например, в Германии он равен 100 евро, в Нидерландах 30 евро, а в Японии ставка утильсбора в 80 раз меньше чем в Казахстане! После введения утильсбора цены на автомобили в РК выросли в среднем в два раза! В Казахстане самые дорогие автомобили среди всех постсоветских стран. В РК появилось большое количество автомобилей с российскими и армянскими номерами. Парк автомобилей в Казахстане стареет, ухудшая экологию. Подпишите петицию об отмене чрезмерного утильсбора на автотранспорт!» − сказано в сообщении.

На данный момент петиция нашла активную поддержку казахстанцев. Почти за две недели число подписавшихся превысило 110 тыс человек.