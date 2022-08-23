«Парк новых авто может уехать из РК в РФ». Как кризис российского авторынка влияет на Казахстан

В первые шесть месяцев 2022 года производство легковых авто в РФ сократилось на 61,8% по сравнению с первым полугодием 2021-го, до 279,2 тысячи машин. Производство российских марок упало до 76,5 тысячи, иномарок – до 202,7 тысячи, сообщает Finprom.kz.

«Хотя производители и дилеры РФ надеялись, что в мае российский авторынок «достиг дна», в июне ситуация оставалась плачевной: выпуск легковых авто составлял всего 13,4 тысячи – более чем на 90% меньше, чем в июне прошлого года. В свою очередь, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия просели на 55,6%», – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, после начала военных действий в Украине многие страны ввели экономические санкции, которые повлияли на российские автопром и авторынок. В начале марта 2022 года ряд крупных зарубежных автопроизводителей заявил о временной приостановке своей деятельности в РФ. Компании остановили выпуск машин на российских заводах и перестали поставлять новые машины российским дилерам, передает informburo.kz

«Так, к примеру, Volkswagen приостановил производство автомобилей на обоих своих заводах с 3 марта, Renault – с 28 февраля, а впоследствии передал свою долю «АвтоВАЗу» и покинул регион. Приостановлена в начале марта и работа трёх заводов азиатских марок в Санкт-Петербурге — Toyota (выпускались Camry и RAV4), Nissan (Qashqai, X-Trail, Murano) и Hyundai (Solaris, Creta и Kia Rio). При этом Toyota и Hyundai, вероятно, останутся в России, однако с Nissan ситуация иная: компания входит в альянс с Renault, который готовится к сворачиванию бизнеса в РФ», – сообщили в Finprom.

В ограниченном режиме в РФ функционируют три из 20 автосборочных производств – «АвтоВАЗ», «УАЗ» и Haval. Более того, крупнейший завод РФ, «АвтоВАЗ», вернулся к пятидневной рабочей неделе лишь с 15 августа. Напомним: в мае завод приостанавливал работу. На данный момент «АвтоВАЗ» производит только две модели – Lada Niva и Lada Granta, – причём речь идёт о так называемых упрощённых версиях популярных автомобилей, у которых отсутствуют АБС и подушка безопасности.

Изображение Finprom.kz

Поставки машин и комплектующих шли и в Среднюю Азию и Казахстан. Доля РФ в общем объёме импорта новых автомобилей в РК до 2019 года составляла более 50%, в 2020-2021 годах на долю России пришлось чуть менее 40%, однако уже за первые пять месяцев показатель упал до всего 32,2%.

Уход автоконцернов и приостановка производства в РФ ожидаемо серьёзно влияют и на авторынок РК.

«Количество импортируемых из РФ в РК новых автомобилей за первые шесть месяцев 2022 года составило чуть менее 5,4 тысячи – в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт автомобилей бренда Renault сократился за год сразу в 7,6 раза, Mazda – в 2,8 раза, Toyota – в 2,6 раза, Volkswagen – в 2,1 раза, Mitsubishi – в 2,1 раза, Nissan – на 42,4%, а машины марки Skoda в этот период и вовсе не ввозили в РК. Единственный бренд, по которому наблюдается рост импорта в РК из РФ, – Haval (плюс 37,4%)», – сообщает издание.

Изображение Finprom.kz

Продажи новых автомобилей в Казахстане, несмотря на логистический кризис и дефицит комплектующих, сократились лишь на 8%: за первое полугодие 2022 года продали 51,9 тысячи легковых автомобилей. «Дыру» на рынке закрывает местный автопром: доля отечественных автомобилей в общем объёме продаж за год увеличилась на 13,2%.

В то же время стоит отметить, что из России в Казахстан импортировались не только сами авто, но и комплектующие для производства легковых автомобилей марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, а также лёгких коммерческих и коммерческих автомобилей марок GAZ, KAMAZ, URAL.

«Пока сложно оценить, насколько тяжёлый урон нанесёт авторынку РК ситуация в России и чем смогут ответить наши импортёры и автопроизводители. Сейчас в РФ прогнозируется значительный спад продаж новых автомобилей», – отметили аналитики.

Как отмечает издание, в сложившейся ситуации перед Казахстаном может встать ещё один вызов: вывоз новых автомобилей в РФ. В российском информационном поле появляется всё больше публикаций о том, как купить и привезти автомобиль из Казахстана. В этом россиянам сейчас помогают частные казахстанские перекупщики.

Согласно отчёту ГИБДД за 2021 год, автомобильный парк РФ достигает 64 млн автомобилей. Ежегодные продажи новых авто – около 1,5 млн единиц. В то же время казахстанский автопарк составляет всего 4,5 млн авто, из них 1 млн – новые.

«В сложившихся условиях парк новых автомобилей может быстро «уехать» из РК в РФ. При этом старые автомобили остаются в стране, их парк, напротив, пополняется ввозом подержанных авто из других государств», – сообщает издание.

Изображение Finprom.kz

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