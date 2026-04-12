Парк почти 44 гектара и новый стадион: в Костанае запускают масштабное обновление

В Костанае планируют ввести в эксплуатацию парковую зону площадью 43,8 гектара. Проект реализуется в рамках поручения Президента по развитию экопарков. Об этом сообщает пресс-служба акима Костанайской области.
Масштабный проект
Параллельно в триатлон-парке ведётся строительство современного многофункционального стадиона. Сегодня состоялась церемония закладки первого кирпича спортивного комплекса. В будущем эти объекты сформируют одну из крупнейших зон отдыха в областном центре.
Инфраструктура для отдыха
Эскизный проект лесопарковой зоны уже разработан и согласован. В парке предусмотрены:
- беговая и велодорожка протяжённостью 2,5 км;
- футбольное и волейбольное поля;
- детские площадки и воркаут-зона;
- подземный переход через микрорайон «Астана».
Планы по благоустройству
Акиму области Кумар Аксакалов в рамках акции Таза Қазақстан представили масштабные проекты региона.
В этом году в населённых пунктах планируют высадить более 77 тыс. саженцев, а также провести ремонт фасадов 37 многоквартирных домов, установить 31 детскую площадку и продолжить снос аварийного жилья.
Развитие спорта
Новый стадион будет включать футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, легкоатлетическое ядро и сектор для прыжков. Проект направлен на развитие массового спорта и создание комфортной городской среды.
Итоги работы
С 2024 года в регионе благоустроено более 400 общественных пространств, установлено свыше 250 площадок, ликвидировано 600 несанкционированных свалок и снесено более 1250 ветхих зданий.
За последние три года построено и обновлено 94 парка и сквера, установлено 420 детских и спортивных площадок, отремонтировано более 200 фасадов жилых домов.
Озеленение и освещение
В рамках программы «Таза Қазақстан» снесено более 1000 аварийных зданий и установлено свыше 39 тысяч светильников. Уровень уличного освещения вырос с 82% до 94%.
Всего в регионе высажено 374 тысячи деревьев. В 2025 году план по озеленению перевыполнен — высажено почти 144 тыс. саженцев, что составляет 136,5% от запланированного объёма.
