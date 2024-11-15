Парк в Костанае обновят, а цены на аттракционы уже выросли

Городской парк культуры и отдыха в Костанае планируют модернизировать в ближайшие годы. По информации руководства, масштабное обновление территории намечено на 2027–2028 годы.

Проект предусматривает установку 12 новых аттракционов, замену брусчатки, обновление танцевальной площадки и создание современных зон отдыха с инфраструктурой для посетителей.

Как отметил директор ГККП «Парк культуры и отдыха» Мирягуб Багиров , часть аттракционов уже морально устарела.

«Некоторым аттракционам уже 40 лет. Время другое — обновление необходимо», — подчеркнул он.

Тем временем в текущем сезоне уже изменились цены. Стоимость аттракционов увеличилась в среднем на 157 тенге. Теперь средний билет составляет около 850 тенге.

Несмотря на рост цен, в парке рассчитывают на высокий поток посетителей в летний период.

