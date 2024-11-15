Парк в Костанае обновят, а цены на аттракционы уже выросли

Городской парк культуры и отдыха в Костанае планируют модернизировать в ближайшие годы. По информации руководства, масштабное обновление территории намечено на 2027–2028 годы.
Проект предусматривает установку 12 новых аттракционов, замену брусчатки, обновление танцевальной площадки и создание современных зон отдыха с инфраструктурой для посетителей.
Как отметил директор ГККП «Парк культуры и отдыха» Мирягуб Багиров , часть аттракционов уже морально устарела.
«Некоторым аттракционам уже 40 лет. Время другое — обновление необходимо», — подчеркнул он.
Тем временем в текущем сезоне уже изменились цены. Стоимость аттракционов увеличилась в среднем на 157 тенге. Теперь средний билет составляет около 850 тенге.
Несмотря на рост цен, в парке рассчитывают на высокий поток посетителей в летний период.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.