В городе продолжается активная работа по благоустройству и озеленению парков, бульваров и скверов. На сегодняшний день здесь сформированы четыре основные парковые зоны: Центральный сквер, Парк Победы, парк «Ұлы Дала» и Триатлон-парк.

Триатлон-парк: один из крупнейших проектов

Триатлон-парк остаётся одним из самых значимых проектов по развитию городской среды. Его площадь составляет 39 гектаров. Работы по благоустройству стартовали ещё в 2020 году, и на сегодняшний день они практически завершены. Совокупные затраты на реализацию всех этапов благоустройства составили около 5 млрд тенге.

На территории парка оборудованы 16 спортивных и детских площадок, зоны паркура и воркаута, футбольные, баскетбольные, волейбольные и стритбольные поля. Установлены 38 профессиональных уличных тренажёров, в том числе адаптированных для маломобильных групп населения.

Освещение, полив и инфраструктура

В парке смонтировано более 800 опор освещения, проложено 45 километров автоматической поливной системы, установлены системы видеонаблюдения и звукового оповещения. Уложено 50 тыс. кв. метров брусчатки, обустроены подъездные пути и парковка на 300 машиномест.

В следующем году планируется завершить работы по входной группе и административно-бытовым помещениям.

Набережная «Шағала» стала длиннее

В рамках развития городской инфраструктуры Триатлон-парк был соединён с набережной «Шағала». В этом году под Центральным мостом построен удобный пешеходный переход , объединивший обе стороны набережной. В результате её протяжённость увеличилась с 900 метров до 2,5 километра.

Обновление городского пляжа

После паводка 2024 года была проведена масштабная работа по восстановлению и модернизации городского пляжа. Его площадь увеличена в пять раз. На территории установлены современные лежаки, игровые зоны, раздевалки и санитарные узлы.

Центральный сквер

В прошлом году полностью завершено благоустройство Центрального сквера. Здесь обновили брусчаточное покрытие, внедрили автоматическую систему полива и установили современное освещение. В дальнейшем, при наличии финансирования, планируется замена 11 аттракционов и благоустройство прилегающей территории.

Парк Победы

Парк Победы площадью 8,8 гектара в 2023–2025 годах прошёл комплексное благоустройство. В парке установлено современное освещение, внедрена система автоматического полива и оборудована спортивная площадка.

Парк «Ұлы Дала»

Продолжается поэтапное преображение парка «Ұлы Дала». Это один из первых городских парков, где была внедрена автоматическая система полива газонов. В текущем году здесь проведён ремонт двух футбольных полей, обновлён каскадный фонтан и завершены работы по устройству газона.

Кроме того, в парке появились современные детские площадки. Новая игровая зона с современным оборудованием была установлена летом, что сделало парк более комфортным для семейного отдыха. Аналогичная детская площадка также появилась в Триатлон-парке.

Травма на горке: в центре Костаная пострадал ребёнок 3 января в центре Костанай на горке травмировался ребёнок. Пострадавшему 12 лет. Информацию подтвердили в...

В районе КСК появится Дворец единоборств международного уровня В районе КСК планируется строительство Дворца единоборств. При наличии финансирования работы могут начаться уже в...