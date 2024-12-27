Новейшие, по словам сотрудников департамента полиции региона, аппаратно-программные комплексы «Оракул-инсайд» и «Паркрайд», появились в служебных автомобилях, патрулирующих городские дороги и междугородние трассы Костанайской области, в этом году. Они в режиме реального времени фиксируют нарушения скоростного режима.

Такая модернизация автопатрулей, по мнению полицейских, помогла повысить эффективность работы правоохранительных органов, и эффект постоянного присутствия полиции на дорогах. И для скрытого наблюдения за безопасностью дорожного движения, по областному центру курсируют два служебных автомобиля без опознавательной раскраски, в которых тоже установлены «Оракулы». До недавнего времени сотрудник полиции, только управлял автомобилем, а нарушения выявляли только эти приборы.

«Сейчас это уже полноценный автопатруль, два сотрудника, которые выявляют непосредственно явные нарушения, то есть, переход в неположенном месте, езда без ремня, и так далее. Расстояние обнаружения доходит до ста метров, а четкость изображения позволяет определить номерные знаки автотранспорта», — говорит инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Зарина Мурзабекова.

Работает аппарат и в то время, пока автомобиль припаркован, фиксируя ошибки при движении как встречного, так и попутного транспорта. С начала работы «Оракулов» по области было выявлено более семи тысяч нарушений ПДД, скрытые патрули зафиксировали почти половину из них. А в комплексах «Паркрайт», кроме функции выявления нарушений скоростного режима, есть возможность распознавания нарушений правил остановки и парковки машин.

«Больше всего нарушений выявлено в городе Костанай, в городе Рудный, там где наибольшее количество автотранспорта зафиксировано. На трассах тоже имеются. В связи с этим обращаемся к водителям о необходимости соблюдения ПДД», — отметила инспектор.

То есть, полицейские рекомендуют водителям внимательнее относится и к правилам парковки, следовать рекомендациям дорожных знаков, о том, как и на каком участке это необходимо делать. Пока только рекомендуют, так как комплексы «Паркрайт» пока работают в тестовом режиме.

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