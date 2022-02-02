Парламент принял поправки в закон о Елбасы

Парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутаты Мажилиса поддержали поправки, внесенные в законопроект Сенатом, касающиеся отмены необходимости согласования государственных инициатив с Елбасы.

Также законопроект содержит поправки, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

При этом Первый Президент Казахстана сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов.

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