Парламент принял поправки в закон о Елбасы

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Парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутаты Мажилиса поддержали поправки, внесенные в законопроект Сенатом, касающиеся отмены необходимости согласования государственных инициатив с Елбасы.
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Также законопроект содержит поправки, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
При этом Первый Президент Казахстана сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов.
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