Парламент принял закон о «заморозке» пенсионного возраста для женщин

Депутаты сената приняли закон по вопросам молодёжи и социального обеспечения, предусматривающий фиксацию пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 13 законов, которые содержат следующие поправки:

увеличение возраста молодёжи до 35 лет;

расширение функций молодёжных ресурсных центров;

включение в основные направления государственной молодёжной политики повышения цифровой грамотности молодёжи и развития волонтёрства среди молодёжи;

включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодёжью, правил создания, организации, обеспечения молодёжных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодёжи;

увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет ;

; приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;

поэтапное увеличение размера базовой пенсии;

повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;

повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;

монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;

исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.

Кроме того, закон закрепляет понятия «индекс развития молодёжи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодёжь», «специалист по работе с молодёжью», «молодёжные трудовые отряды».

Индекс развития молодёжи – сводный индекс для анализа реализуемой политики и уровня развития молодёжи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое и гражданское участие, досуг, безопасность.

Временно неустроенная молодёжь – часть молодёжи вне сферы занятости и образования, которая временно не работает, не обучается в организациях образования или не проходит профессиональную подготовку, переподготовку.

Специалист по работе с молодёжью – специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодёжи, имеющий необходимую квалификацию.

Молодёжные трудовые отряды – объединения молодёжи по мероприятиям по организации временного трудоустройства.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана объявил, что возраст выхода на пенсию для женщин до 2028 года зафиксируют на уровне 61 года, хотя ранее планировалось поэтапное повышение пенсионного возраста казахстанок до 63 лет. По предварительным расчётам, на заморозку пенсионного возраста для женщин правительство потратит 800 млрд тенге.