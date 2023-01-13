Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы

Депутаты на совместном заседании палат Парламента признали утратившим силу закон о Елбасы в двух чтениях, передает Tengrinews.kz.

Парламент на совместном заседании единогласно одобрил в первом чтении утрату Конституционного закона «О Первом Президенте РК — Елбасы».

«Законом Республики Казахстан от 8 июня 2022 года о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, принятым на республиканском референдуме, исключена конституционная норма о том, что статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией и конституционными законами. В соответствии с нормативными постановлениями Конституционного суда Республики Казахстан от 10 января 2023 года об официальном толковании пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан Конституционный суд констатирует, что законы и иные нормативные акты являются составной частью действующего права Республики Казахстан, если они соответствуют Конституции, и считает, что в случае, когда прекращаются конституционные правовые основания для существования нормативного правового акта, должны решаться права и судьба этого акта. Читайте также: Назарбаев больше не будет почетным сенатором Таким образом, в настоящее время конституционно-правовая реформа для регулирования статуса и полномочий Первого Президента на уровне отдельного конституционного закона отсутствует. В этой связи в целях реализации общенационального референдума, который состоялся 5 июня 2022 года, и обеспечения согласованности законодательных актов Основному закону предлагается признать утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы. При этом на Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и Главой VI Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» в отношении всех экс-президентов республики, — заявил депутат Сената Владимир Волков.

«Вашему вниманию представлен проект закона «О признании утратившим силу Конституционного закона РК «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». В прошлом году в результате всенародного референдума принята новая Конституция. За нее проголосовали 77 процентов населения Казахстана. Конституционная реформа — большой шаг в прогрессивном курсе за 30 лет независимости в создании институтов ветвей власти в стране и формировании демократии в обществе. В соответствии с изменениями в Конституции исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия Первого Президента РК — Елбасы определяются Конституцией и конституционным законом. В период глубокой политической трансформации Казахстана, придерживаясь демократического плюралистического курса, необходимо исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью. Поэтому группа депутатов Мажилиса Республики Казахстан с учетом мнения подавляющего большинства населения представила данный проект закона»

В свою очередь группа депутатов «Жаңа Қазақстан» обратилась в Конституционный суд по указанному вопросу. Конституционный суд постановил, что закон «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» не соответствует новой Конституции страны. Попытки создания монополии на политические институты в общественном процессе Казахстана способны обесценить политические ценности в стране и негативно сказаться на развитии государства. Поэтому очень важно формировать общественный и политический иммунитет к таким пробелам в будущем.

«На основании изложенного с учетом отсутствия политико-правовой базы предлагается проект Конституционного закона об отмене Конституционного закона «О статусе Первого Президента Республики Казахстан — Главы государства» . Этот шаг является политико-правовым актом, направленным на строгое соблюдение норм нашей Конституции в стране, страхование политических институтов от иностранных сил. Принятие Конституционного закона не приводит к негативным правовым и социально-экономическим последствиям, не требует дополнительных средств из бюджета», — заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

Напомним, Мажилис 28 декабря 2022 года принял к рассмотрению документ об отмене закона о Первом Президенте — Елбасы.

«Закон «О Первом Президенте Казахстана — Елбасы» будет полностью поставлен на утрату. Это будет в начале года. Вы знаете, это конституционный закон, а конституционные законы принимаются на совместном заседании палат Парламента. В январе будет созвано совместное заседание палат», — сообщал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.

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