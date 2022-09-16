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Парламент проголосовал за переименование столицы Казахстана

Депутаты Сената и Мажилиса проголосовали в первом чтении за смену названия столицы, передает Tengrinews.kz.

Изменение наименование столицы Казахстана на Астану вошло в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию», за принятие которого проголосовали парламентарии в двух чтениях.

«Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч, в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому с учетом общественного мнения данное предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан». Таким образом, предусмотренные в рамках проекта закона конституционные новеллы позволят в полной мере реализовать инициативы Главы государства и предложения депутатов, что задаст совершенно новые стандарты политической системе», — сказал на совместном заседании палат Парламента министр юстиции Канат Мусин.

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов заверил, что народ Казахстана не отрицает заслуги Первого Президента в укреплении государственности.

«Присвоение в столице его имени международному аэропорту, нескольким памятникам, паркам, учебного заведения – это проявление знака уважения. Главное требование народа – вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было присвоено им», — отметил он.

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