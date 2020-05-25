Парня, спасшего мальчика от падения из окна, нашли сотрудники ДЧС

Малыша, который едва не выпал из окна, спас мужчина в Костанае. Очевидцы сняли происшествие на видео. Ролик широко разошёлся в социальных сетях.

На снятых кадрах видно, как на подоконнике, в открытом окне на втором этаже, стоит ребёнок. Перед ним на кондиционере лежит выдавленная москитная сетка. У подъезда столпились люди. Один из них по вертикальному отводу газовой трубы взбирается на козырёк подъезда, наступает на трубу, скидывает сетку вниз и подходит к окну. Держась за раму, подбадривая малыша разговором, он предотвращает падение ребёнка. Видео на этом обрывается, но кадры получили множество положительных и хвалебных комментариев.

Спасителя нашли сотрудники ДЧС. Им оказался 27-летний костанаец Евгений. Он проживает в одном из микрорайонов в северо-западной части Костаная, где и произошёл инцидент. Как выяснилось, Евгений влез с ребёнком в окно. Родителей малыша дома не было. За ним присматривал старший брат, который уснул, и ничего не слышал, из-за громко работающего телевизора. Насколько нам известно, поступок мужчины собираются отметить в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

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