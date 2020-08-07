Партия лекарств на 50 млн тенге прибыла в Костанай

В Костанай прибыла очередная партия лекарств. В списке препараты, которые ещё недавно были в большом дефиците — это и антибиотики, и противовирусные, и жаропонижающие лекарства. Их закупили на 50 миллионов тенге. С понедельника они начнут поступать в аптеки региона.

«Перебоев с поставками не происходит. Поучение товара, как я сказал, происходит регулярно. Вот, сейчас, пришла фура с новой партией. И сейчас мы будем приступать к выгрузке товара новой партии»,- сказал директор КФ ТОО «Казахская фармацефтическая компания «Медсервис плюс» Исатай Есенбеков.

Принимают, выгружают, ставят на приход и реализуют товар в аптеках. Это то, чем занимается фармацевтическая компания «Медсервис плюс». В этот раз на склад поступило 12 тонн лекарственных препаратов, а это около 5 тысяч наименований, в том числе и жаропонижающие, антисептики и противовоспалительные, а так же антибиотики. По словам Исатая Есенбекова, перечень большой, ассортимент широкий.

«Мы осуществляем деятельность по всей области, полностью, включая Житикару, Лисаковск, областные центры, районные центры, То есть, вся область нами покрывается. И уже в понедельник наши клиенты будут получать этот товар в свои аптеки, то есть до наших клиентов»,- сказал Исатай Есенбеков.

Отметим, что компания медсервис плюс имеет большую дистрибьюторскую сеть по всей республике. Сегодня филиалы компании работают в 14-ти крупных городах страны, в том числе и Костанайской области. Как сообщил директор местного представительства, с понедельника привезённые лекарства, которых кстати закупили на 50 миллионов тенге, начнут поступать в аптеки нашего региона, с которыми компания сотрудничает. Это и сеть «Фармаком», и «Цветная», и ряд других частных аптек.

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