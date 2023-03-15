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  3. Партию нелегальных сигарет задержали сотрудники отдела пограничного контроля автопоста «Кайрак»

Партию нелегальных сигарет задержали сотрудники отдела пограничного контроля автопоста «Кайрак»

При досмотре грузовика марки «ДАФ», который следовал по маршруту Астана — Челябинск, были обнаружены табачные изделия, стоимостью около 3 миллионов тенге.

Задержан пассажир, который пытался незаконно все это переправить через границу. По накладным продукция перевозилась как «товары народного потребления», к которым относятся, личные вещи, запчасти, обувь, одежда. Там же, на «Кайраке» были выявлены стики для курения, которые гражданин Казахстана также пытался нелегально провезти через границу.

Рыночная цена товара , по информации Департамента погранслужбы, составила около 12 000 000 тенге.

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