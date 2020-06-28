Пару лебедей, зашедших в гости, сняли сельчане на видео в Костанайской области

Видео нам прислала наша подписчица Динара Нурпеисова. Девушка говорит, что сегодня утром к ним во двор пришла пара лебедей.

Это произошло в поселеке Караоба в Сарыкольском районе.

«Лебеди живут постоянно у нас на озере. Сегодня удивили они нас. Мы вышли утром во двор и увидели лебедей. Так необычно. Они ходили по двору. Мы за ними наблюдали. Красивые они такие», — пишет Динара Нурпеисова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.