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Пару лебедей, зашедших в гости, сняли сельчане на видео в Костанайской области

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459 - в Костанайской области

Видео нам прислала наша подписчица Динара Нурпеисова. Девушка говорит, что сегодня утром к ним во двор пришла пара лебедей. 

Это произошло в поселеке Караоба в Сарыкольском районе.

«Лебеди живут постоянно у нас на озере. Сегодня удивили они нас. Мы вышли утром во двор и увидели лебедей. Так необычно. Они ходили по двору. Мы за ними наблюдали. Красивые они такие», — пишет Динара Нурпеисова.

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