Пасхальное Богослужение будет транслироваться онлайн

Фото alau.kz
Присутствовать на Пасхальной Божественной Литургии можно будет онлайн.
1 мая в 23:30 в Кафедральном Вознесенском Соборе Алматы пройдет закрытое праздничное Пасхальное Богослужение.
Для демонстрации праздничного богослужения на площадке перед Вознесенским Собором также будет установлен LED-дисплей.
Начало трансляции в 23:301 мая.
Прямая трансляция состоится на YouTube канале «Прямые трансляции ПЦК».
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