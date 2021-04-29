Пасхальное Богослужение будет транслироваться онлайн

Присутствовать на Пасхальной Божественной Литургии можно будет онлайн.

1 мая в 23:30 в Кафедральном Вознесенском Соборе Алматы пройдет закрытое праздничное Пасхальное Богослужение.

Для демонстрации праздничного богослужения на площадке перед Вознесенским Собором также будет установлен LED-дисплей.

Начало трансляции в 23:301 мая.

Прямая трансляция состоится на YouTube канале «Прямые трансляции ПЦК».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.