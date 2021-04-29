USD 429.33
EUR 517.94
RUB 5.74
  1. Home
  2. Новости
  3. Пасхальное Богослужение будет транслироваться онлайн

Пасхальное Богослужение будет транслироваться онлайн

Фото alau.kz

Присутствовать на Пасхальной Божественной Литургии можно будет онлайн.

1 мая в 23:30 в Кафедральном Вознесенском Соборе Алматы пройдет закрытое праздничное Пасхальное Богослужение.

Для демонстрации праздничного богослужения на площадке перед Вознесенским Собором также будет установлен LED-дисплей.

Начало трансляции в 23:301 мая.

Прямая трансляция состоится на YouTube канале «Прямые трансляции ПЦК».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желкуар»
Следующая новость

Жаналыктар — 28.04.21