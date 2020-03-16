Паспорт не поможет выехать за пределы страны. Миграционная служба об ажиотаже в ЦОНах

Миграционная служба разъясняет населению о том, что нет необходимости создавать ажиотаж в ЦОНах, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В конце прошлой недели Правительством РК было подписано Постановление, согласно которому въезд и выезд граждан РК за пределы Казахстана осуществляется только по паспортам.

Однако, 15 марта в стране Указом президента введен режим чрезвычайного положения. Это означает, что выезд и въезд через государственную границу ограничен.

Кроме случаев выезда граждан РК на лечение, при предъявлении подтверждающих документов, в том числе, из медицинский учреждений, принимающей стороны. Могут приезжать в страну иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в РК. Также иностранцы, которые являются членами семей граждан Казахстана.

По словам начальника миграционной службы ДП Костанайской области полковника Кайрата Дутпаева нет необходимости создавать ажиотаж в ЦОНах и бежать получать паспорт, так как все поездки по частным вопросам, туристическим турам, работа вахтовым методом и.т.д, кроме лечения до снятия режима ЧС ограничены.

«Просим всех с пониманием относится к этим мерам безопасности. От разумного подхода каждого из нас в этой ситуации зависит в целом ее решение», — отмечает Кайрат Дутпаев.

В настоящее время даже при наличии паспорта жители области не смогут выехать за ее пределы.

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