Паспорт здоровья ребёнка переводят в электронный формат в Казахстане

Минздрав РК в рамках цифровизации медуслуг разработал проект по переводу Паспорта здоровья ребёнка в электронный формат, передаёт BaigeNews.kz.

Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении ребёнка в первый класс. Ежегодно паспорт требуется более 380 тысячам детей.

«Паспорт здоровья ребёнка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов. Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы министерство здравоохранения совместно с министерством просвещения приступило к переводу Паспорта здоровья ребёнка в электронный формат», — сообщили в Минздраве.

При тестировании информационных систем министерства здравоохранения было сформировано 72 электронных Паспорта здоровья ребёнка (форма 052-2/у). Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного Паспорта с eGov Mobile – август 2024 года.

Для родителей введение электронного Паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках.

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