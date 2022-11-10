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Паспорта казахстанцев оцифровали

Паспорта казахстанцев стали доступны в электронном виде в приложении eGov mobile, передает Tengrinews.kz.

«Цифровые документы» — один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа.

После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения мы решили перевести в «цифру» еще и паспорта. Они уже сейчас доступны в мобильном приложении eGov Mobile», — сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

По словам министра, пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности.

«Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности. Напомню, что сегодня в цифровой формат, помимо паспорта, переведены 18 самых востребованных документов — это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельства о рождении и браке и прочие», — добавил глава МЦРИАП.

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