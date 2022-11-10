Паспорта казахстанцев оцифровали

Паспорта казахстанцев стали доступны в электронном виде в приложении eGov mobile, передает Tengrinews.kz.

«Цифровые документы» — один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа.

После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения мы решили перевести в «цифру» еще и паспорта. Они уже сейчас доступны в мобильном приложении eGov Mobile», — сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своем Telegram-канале.